‘Kortej otomobilleri, Rus otomotiv sektörüne yeni bir ivme kazandıracak'

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililer için Kortej projesi kapsamında üretilen yeni arabaların, Rus otomobil sektörüne yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rus üst düzey yetkilileri genellikle makam aracı olarak yurtdışı menşeli arabaları kullandı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey Rus yetkililer yakın zamanda Kortej projesi kapsamında üretilen yerli modern araçları kullanmaya başlayacak.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Manturov, proje ile Rus otomotiv sektörüne yeni bir ivme kazandırılmasının beklendiğini ifade etti. Manturov "2013'te projenin başlamasından beri birçok çalışma gerçekleştirildi. Dünya otomotiv sektöründeki en ümit vaat eden tasarımları, teknolojileri ve trendleri inceledik" dedi.

SIRADAN İNSANLAR DA SATIN ALABİLECEK

Manturov, üst düzey yetkililer için üretilen zırhlı makam araçlarının satışa da sunulacağını belirtti.

Proje ile otomotiv sektöründeki en yeni teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil Rus otomobillerin piyasaya sürülmesinin beklendiğini ifade eden Manturov, böylece yerli üretimin geliştirilmesinin yanı sıra yeni istihdam alanlarının da oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdilik Mercedes'in S-600 Guard Pullman zırhlı limuzinini kullanıyor.

Daha önce tasarımı gizli tutulan Kortej isimli yeni limuzin Moskova bölgesindeki Dmitrov kentindeki test sürüşünde görüntülenmişti. YouTube'a yansıyan görüntülerde aracın 650 beygirlik sekiz silindirli motorunun bulunduğu aktarılmıştı.

Kortej projesi, Moskova'daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından yürütülüyor.

Manturov daha önce ayrıca Manturov'a göre, 2018 başkanlık seçimlerinin kazananının da göreve başlama törenine yerli araçla geleceğini söylemişti.