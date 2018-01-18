Rus savaş uçakları otoyola indi

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait üç savaş uçağı, Rostov kentinin yakınlarında düzenlenen tatbikat sırasında bir otoyola iniş yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada iki Su-30M2 ve Su-34 uçağının ilk kez otoyola iniş gerçekleştirmeyi başardığı vurgulanırken daha önce sadece hafif avcı uçaklarının otoyola iniş yaptığı belirtildi.

Uçuş yapan pilotlardan biri, otoyola inişi insanın ilk uzay yolculuğuna benzeterek şunu söyledi: ‘Daha önce kimse bu tip uçakla o kadar dar bir otoyol kısmına iniş gerçekleştirmedi. Ben gerçekten çok memnunum, ve şu an duygularıma engel olamıyorum’.

Ayrıca tatbikata katılan hava savunma birliklerinin varsayılan düşmanın saldırısını püskürttüğü, Ka-27 tipi kurtarma helikopterinin ise ‘yaralı’nın tahliyesini gerçekleştirdiği kaydedildi.