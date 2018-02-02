ABD’de insansız denizaltı avcısı test edildi

ABD’de, düşmanın denizaltılarını tespit etmek için geliştirilen ACTUV insansız geminin ilk testi yapıldı. Denizüstü dronun testinin videosu, ABD'nin savunma teknolojileri üretmekten sorumlu ajansı DARPA tarafından yayınlandı.

DAPRA'nın testlerden sonra insansız denizaltı avcısı üzerinde çalışmaları ABD Donanması Bilimsel Araştırma İdaresi'ne (ONR) devredeceği belirtildi.

© Sputnik/ Sergey Mamontov Rusya beşinci nesil nükleer denizaltı üretmeye hazırlanıyor

Geminin bu yıl sonlarında orduya teslim edilmesi planlanıyor.

İnsansız gemi üzerinde çalışmalar 2010'da başlamıştı. DARPA, denizaltı avcısının tasarım ve yapımından sorumluydu. ONR'in görevi ise ek testler ve ABD Donanmasının taleplerine göre donatma.

Saatte 27 knot hız geliştirebilen gemi yaklaşık 40 metre uzunlukta. ACTUV'un görevi, ‘sessiz' dizel elektrik denizaltıları tespit ve takip etmek. Dron ayrıca gıda ve deniz mayınlarını taşımak için kullanılacak.