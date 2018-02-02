ABD’de insansız denizaltı avcısı test edildi

DAPRA'nın testlerden sonra insansız denizaltı avcısı üzerinde çalışmaları ABD Donanması Bilimsel Araştırma İdaresi'ne (ONR) devredeceği belirtildi.
İnsansız gemi üzerinde çalışmalar 2010'da başlamıştı. DARPA, denizaltı avcısının tasarım ve yapımından sorumluydu. ONR'in görevi ise ek testler ve ABD Donanmasının taleplerine göre donatma.
Saatte 27 knot hız geliştirebilen gemi yaklaşık 40 metre uzunlukta. ACTUV'un görevi, ‘sessiz' dizel elektrik denizaltıları tespit ve takip etmek. Dron ayrıca gıda ve deniz mayınlarını taşımak için kullanılacak.
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