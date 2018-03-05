Sırtında pervaneyle kayak yapmanın keyfini sürdü

Şubat ayının sonunda İspanya’da yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen sokaklarda kayak yapan ‘pervaneli kayakçı’, karlı manzaralara hiç de alışık olmayan Leyda sakinlerini şaşkınlığa uğrattı.
İspanya’nın Katalonya özerk bölgesindeki Leyda kentinde yaşayan bir adam, sırtına büyük bir pervane takıp kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Şubat ayının sonunda İspanya’da yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen sokaklarda kayak yapan ‘pervaneli kayakçı’, karlı manzaralara hiç de alışık olmayan Leyda sakinlerini şaşkınlığa uğrattı.
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