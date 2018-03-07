İngiltere’de fırtınadan sonra 7 bin yıllık orman bulundu

GazzetteLive'ın haberine göre, güçlü dalgalar kıyı kumlarının yıkanmasına neden oldu. Kumlar altından kadim ağaçların ve batan teknelerin kalıntıları ortaya çıktı.
Söz konusu orman, 1871 yılı kaynaklarında da anılıyor.
İngiltere’de son günlerde etkili olan Emma fırtınası sayesinde Redcar kenti sakinleri, 7 bin yıllık taşlaşmış orman gezme fırsatını buldu.
GazzetteLive'ın haberine göre, güçlü dalgalar kıyı kumlarının yıkanmasına neden oldu. Kumlar altından kadim ağaçların ve batan teknelerin kalıntıları ortaya çıktı.
Söz konusu orman, 1871 yılı kaynaklarında da anılıyor.
İspanya’nın Katalonya özerk bölgesindeki Leyda kentinde yaşayan bir adam, sırtına büyük bir pervane takıp kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Hindistan’da safariye çıkan turistler ayının kaplanla kapışmasını kameraya kaydetti.
Rusya’nın Volgograd kentindeki bir apartmada çıkan büyük bir yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiyecilerin çabasıyla kurtuldu. İtfaiyeciler, baygın bir şekilde yatan kediyi yanan evden dışarı çıkarıp oksijen destekli kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü.
Bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü günümüzde neredeyse tamamen kurumuş durumda. Bundan henüz 14 yıl önce, şu an yalnızca kum ve tuz olan yerde kocaman bir su birikintisi vardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)