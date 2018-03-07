12 yaşındaki kız paten gösterileriyle nefes kesiyor

İnanılmaz paten gösterileriyle nefes kesen küçük kızın performansı, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.
12 yaşındaki Rus Sofia Bogdanova parkurdaki engellere hiç aldırmadan pateniyle harikalar yaratıyor. 3 kez Dünya şampiyonluğu ve 7 kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Sofia, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine de katıldı.
İnanılmaz paten gösterileriyle nefes kesen küçük kızın performansı, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.
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