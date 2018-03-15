Rus uçaksavar birliklerinden Tor-M2 hava savunma sistemiyle tatbikat

Tatbikattan görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rus uçaksavar birliklerinin Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonunda gerçekleştirdiği tatbikatta Tor-M2 tipi kısa menzilli hava savunma sistemleriyle ‘düşmanın’ hava hedefleri başarıyla vuruldu. 10’e kadar füze atışının yapıldığı tatbikatta yaklaşık 200 asker yer aldığı belirtildi.
Tatbikattan görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
ABD’li Kinessa Johnson, Afrika’nın bir doğa koruma alanında kaçak avcılarla mücadele etmek için ABD ordusunda askerlik yaparken elde ettiği becerilerden yararlanmaya başladı.
Rusya’nın Vladivostok kentinde ‘Vladivostoklu katil balinalar’ isimli Amerikan futbolu takımında oynayan kadınlar, paylaştığı cesur fotoğraflarıyla sosyal ağları karıştırdı.
Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in bugün doğum günü kutlanıyor.
12 yaşındaki Rus Sofia Bogdanova parkurdaki engellere hiç aldırmadan pateniyle harikalar yaratıyor. 3 kez Dünya şampiyonluğu ve 7 kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Sofia, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine de katıldı.
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