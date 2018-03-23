Yere birkaç metre kala uçağın motorunu yeniden çalıştırmayı başardı

Barber, Florida'nın Coral Springs kenti üzerinde çift kanatlı Pitts uçakla akrobasi uçuşu yapıyordu. Birden motor durdu ve uçak düşmeye başladı.
Pilot uçağı, inebileceği yola yönlendirmeyi başardı ancak son anda motor yeniden çalışmaya başladı. Barber, sevinç çığlığını atarak uçuşa devam etti.
Sakin kalmayı başardığını söyleyen Barber, bunun sayesinde uygun çözüm bulmayı ve uçağı inmeye uygun yere yönlendirmeyi başardığını belirterek, "Umarım bir daha bu ne benim ne de başkasının başına gelir" dedi.
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