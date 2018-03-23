Yere birkaç metre kala uçağın motorunu yeniden çalıştırmayı başardı

Barber, Florida'nın Coral Springs kenti üzerinde çift kanatlı Pitts uçakla akrobasi uçuşu yapıyordu. Birden motor durdu ve uçak düşmeye başladı.

Pilot uçağı, inebileceği yola yönlendirmeyi başardı ancak son anda motor yeniden çalışmaya başladı. Barber, sevinç çığlığını atarak uçuşa devam etti.

Sputnik Yolcular uçağı iterek çalıştırmak istedi

Pilot, Daily Mail'e açıklamasında, "İlk tepkim inkar oldu, çünkü daha önce motorun nasıl boğulduğunu duyuyordum ama ilk kez durdu. Uzun yıllardır bu duruma hazırlandığımı söyleyebilirim ama aslında beklenmedik durumlara hazır olmak mümkün değil, tam da beklenmedik olduğu için" dedi.

Sakin kalmayı başardığını söyleyen Barber, bunun sayesinde uygun çözüm bulmayı ve uçağı inmeye uygun yere yönlendirmeyi başardığını belirterek, "Umarım bir daha bu ne benim ne de başkasının başına gelir" dedi.