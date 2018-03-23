Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor

Okyanus ve denizlerin gittikçe yüzen plastik çöplüğüne dönüşme sorunu, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, Dünya okyanuslarına bir yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik çöp atılıyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde 2015 yılına doğru okyanuslardaki toplam plastik çöp miktarının balık sayısını aşmış olabileceği konusunda uyarıyor.
Okyanus ve denizlerin gittikçe yüzen plastik çöplüğüne dönüşme sorunu, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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