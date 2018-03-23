Okyanuslar yüzen plastik çöplüğüne dönüşüyor

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, Dünya okyanuslarına bir yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik çöp atılıyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde 2015 yılına doğru okyanuslardaki toplam plastik çöp miktarının balık sayısını aşmış olabileceği konusunda uyarıyor.