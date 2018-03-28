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    Doğu Guta’yı koruyan Suriyeli kadın savaşçılar

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    ‘Ateşten Saç Örgülüler’ isimli birliği oluşturan kadın savaşçılar, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinin temizlenmesine yönelik operasyonlarda erkek askerlerle omuz omuza savaşıyor.

    Ülkesini kurtarmak uğruna hayallerinden vazgeçip ailelerini bırakan bu kadınların hikayesi, Sputnik'in paylaştığı videoda.

    Etiketler:
    kadın askerler, Doğu Guta, Suriye
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