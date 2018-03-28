Doğu Guta’yı koruyan Suriyeli kadın savaşçılar

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birlikleri, Rusya’nın Kursk bölgesinde kapsamlı tatbikat gerçekleştirdi. 500'den fazla asker ve 120 tane özel amaçlı aracın yer aldığı tatbikat kapsamında füze birliklerine ait mevzilerin kamufle edilmesi için uzunluğu kilometreden fazla olan aerosol perdesi oluşturuldu.