‘Suriyeli Bruce Lee’ iki parmak şınavıyla rekor kırdı

'Suriyeli Bruce Lee'nin hikayesi, Sputnik'in paylaştığı videoda.
Suriyeli tekvandocu Abdullah Sakkati iki parmak üstünde şınav çekerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. İki parmakla bir dakikada 52 şınav çeken Sakkati, dünya efsanesi Bruce Lee'yi ilham kaynağı olarak gördüğünü söyledi.
'Suriyeli Bruce Lee'nin hikayesi, Sputnik'in paylaştığı videoda.
‘Ateşten Saç Örgülüler’ isimli birliği oluşturan kadın savaşçılar, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinin temizlenmesine yönelik operasyonlarda erkek askerlerle omuz omuza savaşıyor.
Rusya’nın Kaliningrad şehri, otoyolda sıkışıp kalan yabani bir kuğunun kurtarılışına sahne oldu. Köprünün üzerindeki telin uçuşunu engellemesi nedeniyle kuğu, yola düştü.
Efsane müzisyen ve aktör David Bowie'nin ilk heykeli, 1972 çıkışlı 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (Ziggy Stardust’ın yükselişi ve düşüşü ile Marslı örümcekler) albümünün ilk konserinin yapıldığı İngiltere’nin Aylesbury kentine dikildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birlikleri, Rusya’nın Kursk bölgesinde kapsamlı tatbikat gerçekleştirdi. 500'den fazla asker ve 120 tane özel amaçlı aracın yer aldığı tatbikat kapsamında füze birliklerine ait mevzilerin kamufle edilmesi için uzunluğu kilometreden fazla olan aerosol perdesi oluşturuldu.
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