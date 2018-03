‘Suriyeli Bruce Lee’ iki parmak şınavıyla rekor kırdı

Efsane müzisyen ve aktör David Bowie'nin ilk heykeli, 1972 çıkışlı 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (Ziggy Stardust’ın yükselişi ve düşüşü ile Marslı örümcekler) albümünün ilk konserinin yapıldığı İngiltere’nin Aylesbury kentine dikildi.