Dünyanın en iyi kadın pilotu

Güney Afrika’daki 1995 Dünya Şampiyonası’na katılan 44 pilot arasında tek kadın olan Svetlana Kapanina'nın hikayesi Sputnik'in hazırladığı videoda.
Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.
Svetlana Kapanina, 1988’de uçmaya başladı. İlk bindiği uçak Su-26’ydı. 1991’de Rusya hava akrobasi takımına katıldı ve ilk kez madalya kazandı.
Güney Afrika’daki 1995 Dünya Şampiyonası’na katılan 44 pilot arasında tek kadın olan Svetlana Kapanina'nın hikayesi Sputnik'in hazırladığı videoda.
Video TOK Medya katılımıyla hazırlandı.
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