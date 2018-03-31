Suriyeliler savaş döneminde ne yiyor?

Savaş döneminde yükselen gıda fiyatları, Suriye halkını besinini değiştirmeye zorladı. Kıyı sakinleri, organizmalarının ihtiyaç duyduğu proteini sağlamak için köpekbalığı yemeye başlarken, göçmen kuşlar da avcıların ana hedefi haline geldi.

Kendi koşullarını dayatan savaş, hiçbir zaman Suriye'de popüler olmayan tavşan etini de fiyatı nedeniyle neredeyse en yaygın yemek konumuna getirdi.

Suriyelilerin tükettiği yemekler Sputnik’in videosunda.