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    Rusya, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesini başarıyla test etti

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    Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti.

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik/ Grigoriy Sisoev
    Rus ordusu, Moskova'yı nükleer saldırılardan koruyacak anti-balistik füzeyi test etti
    Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yer alan habere göre test, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda gerçekleştirildi.

    Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze ve Hava Savunma Müşterek Birlikleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Prihodko, testin ardından yaptığı açıklamada, modernize edilmiş yeni füzenin görevini başarıyla tamamladığını ve belirlenen hedefi öngörülen süre içinde imha ettiğini söyledi.

    Bir önceki test, şubat ayının ortasında yapılmıştı. Rus birlikleri, modernize edilmiş PRS-1 füzesini başarıyla test etmişti.

    En önemli savunma sistemlerinden biri olan füze savunma sistemi, Rusya Hava-uzay Kuvvetleri Hava Savunma ve Füze Savunma Müşterek Birlikleri tarafından başkent Moskova'ya yönelik olası nükleer saldırıları önlemek için kullanılıyor. Uzay alanını kontrol eden sistem, füze saldırısı hakkında da uyarı veriyor.

    Etiketler:
    Rusya Hava-uzay Kuvvetleri Hava Savunma ve Füze Savunma Müşterek Birlikleri, Andrey Prihodko
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