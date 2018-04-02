Aviadarts-2018 yarışmasının elemeleri

Yarışmaya katılan askeri hava araçları arasında Su-30SM, Su-27, Su-34, Su-24M ve Su-25SMs savaş uçakları ile Mi-8AMTSH Terminator, Ka-52 Alligator ve Mi-35 savaş helikopterleri de vardı.

Yarışmanın galipleri, Güney Askeri Bölgesi’ni Uluslararası Ordu Oyunları Army-2018'nin Rusya aşaması kapsamında düzenlenecek Aviadarts yarışmasında temsil edecek.

Yarışmanın ilk aşaması mart ayında yapıldı. Yarışma sırasında pilotlar, hava savunma sisteminin delinmesi, keşif, akrobasi ve karadaki hedeflerin vurulması gibi bir dizi ödevleri yerine getirdi. Yarışmada, pilotların ustalığı yanı sıra, hava araçlarının potansiyeli de değerlendiriliyor.