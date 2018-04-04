Erdoğan, Putin’le fotoğraf çekiminde duruma müdahale etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için dün Ankara’ya geldi. Görüşme öncesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında ilginç anlar yaşandı.
Erdoğan, çekim sırasında kendi tarafında sadece erkekler bulunurken, Putin’in tarafında 3 kadının bulunduğunu fark etti. Erdoğan daha sonra da fotoğraftaki kadın-erkek dengesinin sağlanması için kadınlardan birinin kendi tarafına geçmesini istedi ve daha sonra fotoğraf çekildi. Rus basını o anları görüntüledi.
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