İnanılmaz genç görünümüyle şaşırtan Çinli kadın Putin’e meydan okudu

Çin'in sosyal medya ağı olan Weibo'da fotoğraflarını paylaştıktan sonra takipçisi sayısı 75 binin üzerine çıkan Yelin'in sözlerine göre, genç kalmanın sırrı neredeyse tam otuz senedir her gün gölde yüzüyor ve ağırlık kaldırma çalışması yapıyor olması.

Özellikle kışın açık havada yüzmeyi çok seven Yelin, geçen sene Baykal Gölü’nde yüzmek için Rusya’ya gittiğini söyledi. Çinli kadın, en büyük hayalinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kışın yüzme yarışmasına katılmak olduğunu ifade ederek, Rus liderin yarışma teklifini kabul edeceğini umduğunu söyledi. Yaşı nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturan Liu Yelin’in hikayesi, Sputnik’in paylaştığı videoda.