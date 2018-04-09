Rus Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı tatbikatından görüntüler

Askeri mühendis ve doktorların da yer aldığı tatbikattan görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya’nın Voronej bölgesinde yaklaşık bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata katılan birlikler, savunma ve karşı taarruzda etkileşimin arttırılması üzerinde çalıştı.
Askeri mühendis ve doktorların da yer aldığı tatbikattan görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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