Rus Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı tatbikatından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan görüşme öncesinde yapılan çekim sırasında, fotoğraftaki kadın ve erkek dengesini sağlamak için duruma müdahale etti. Erdoğan, Putin’in tarafındaki üç kadından birinin kendi tarafına gelmesini istedi ve fotoğraf bu şekilde çekildi. O anlar kameraya yansıdı.