Suriye’deki radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma birlikleri komutanı Aleksander Rodionov’un sözlerine göre, uzmanların yaptığı inceleme sonucunda zarin veya klor gibi kimyasal madde zehirlenme belirtisi bulunan hastaların hastaneye başvuru yapmadığı ortaya çıkarıldı. Rodionov ayrıca sağlık kuruluşundaki hastalarda zarin ve klor zehirlenme belirtilerinin tespit edilmediğini vurguladı.

Daha önce ABD, Şam’ı Doğu Guta’nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.