Doğu Guta sakinleri için seyyar hastane

Evlerini terk etmeyi reddeden Doğu Guta sakinleri ağır koşullarda yaşıyor. Bölgedeki binalar harap oldu, altyapı çalışmıyor, en gerekli ihtiyaçlara erişim yok. Örneğin, tıbbi yardım almak mümkün değil, çünkü hastaneler çalışmıyor. Bu yüzden hükümet, bölgede seyyar hastaneler organize etti.