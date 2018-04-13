Rusya Savunma Bakanlığı, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ videosunun nasıl çekildiğini anlattı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin Duma ilçesine yapıldığı iddia edilen ‘kimyasal saldırının sonuçları’ ile ilgili çekimde yer alan kişilerin videonun kurgulandığını anlattıklarını belirtti.

Konaşenkov, “Bu videonun çekimlerinde doğrudan yer alan kişileri bulmayı ve onlara soru sormayı başardık. Bugün bu kişilerle yapılan röportajı sunuyoruz. Duma’nın sakinleri, kurgu çekimlerinin nasıl yapıldığını, kendilerinin hangi sahnelerde yer aldıklarını ve ne yaptıklarını detaylarıyla anlattı” diye konuştu.

Çekimlere katılan kişilerin arasında yerel hastanenin acil servisinde çalışan 2 sağlık uzmanının bulunduğunu belirten Konaşenkov, doktorların ‘hastaneye getirilen hiçbir yaralıda zehirli maddenin neden olduğu belirtilerin bulunmadığını’ aktardıklarını söyledi.

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

Konaşenkov, “Yaralılara ilk yardım yapılırken bilinmeyen kişiler hastaneye koşarak girdi. Bazılarında video kameralar vardı. Bu kişiler bağırmaya, panik yaratmaya başladı ve orada bulunan herkesin zehirli maddenin etkisine maruz kaldığını bağırarak, herkesin üzerine hortumla su dökmeye başladı. Hastalar ve akrabaları panik içinde birbirilerinin üzerine su dökmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Konaşenkov, tüm bu sahneler videoya alındıktan sonra bilinmeyen kişilerin oradan hızlı bir şekilde uzaklaştıklarını da sözlerine ekledi.

Provokasyonun organizasyonunda İngiltere’nin yer aldığını da belirten Konaşenkov, “Londra’nın daha önceden hazırlanan provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığı konusunda güvenilir bilgiye sahibiz” diye konuştu.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın elinde, ‘İngiltere’nin bu provokasyonun organizasyonuna doğrudan iştirak ettiğini gösteren’ başka kanıtların bulunduğunu da sözlerine ekledi.