Rusya Savunma Bakanlığı, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ videosunun nasıl çekildiğini anlattı

Konaşenkov, “Bu videonun çekimlerinde doğrudan yer alan kişileri bulmayı ve onlara soru sormayı başardık. Bugün bu kişilerle yapılan röportajı sunuyoruz. Duma’nın sakinleri, kurgu çekimlerinin nasıl yapıldığını, kendilerinin hangi sahnelerde yer aldıklarını ve ne yaptıklarını detaylarıyla anlattı” diye konuştu.
Çekimlere katılan kişilerin arasında yerel hastanenin acil servisinde çalışan 2 sağlık uzmanının bulunduğunu belirten Konaşenkov, doktorların ‘hastaneye getirilen hiçbir yaralıda zehirli maddenin neden olduğu belirtilerin bulunmadığını’ aktardıklarını söyledi.
Tümgeneral Konaşenkov, tüm bu sahneler videoya alındıktan sonra bilinmeyen kişilerin oradan hızlı bir şekilde uzaklaştıklarını da sözlerine ekledi.
Provokasyonun organizasyonunda İngiltere’nin yer aldığını da belirten Konaşenkov, “Londra’nın daha önceden hazırlanan provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığı konusunda güvenilir bilgiye sahibiz” diye konuştu.
Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın elinde, ‘İngiltere’nin bu provokasyonun organizasyonuna doğrudan iştirak ettiğini gösteren’ başka kanıtların bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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