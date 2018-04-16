Kadın kaptan: Dümen emin ellerde

Arhangelsk’te Kuzey Dvina nehrinde, Aleksandra Hohlova adlı genç bir kadın kaptanlık yapıyor. Meslektaşları, Aleksandra hakkında saygı ve takdirle konuşurken birçok yolcu, bir kadına kaptanlık gibi zor ve sorumluluk isteyen bir işin emanet edilmesine soğuk bakıyor.