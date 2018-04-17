Suriye ordusu Duma’da militanların mühimmat atölyelerini buldu

Suriye ordusu, başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta’ya bağlı Duma’da mayın temizliği sırasında, militanların mühimmat üretimi için kullandığı atölye ve silah depolarını tespit etti.

Binaların bodrum katlarına tornalar ve her gün yüzlerce havan mermisi ve füze üretmeye izin veren modern donanım kuruldu.

Suriye ordusundan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Duma’daki binalar taranırken militanlara ait birkaç karargah ile silah ve mühimmat dolu depolar bulundu. Böylelikle militanlar, Duma’dan tahliye karşılığında tüm silahlarını Suriye ordusuna teslim etmelerini öngören anlaşmayı bozmuş oldu” dedi.

Kaynak, “Bazı karargahlara mayın döşenmişti. Mayın uzmanları onları başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi, kimse zarar görmedi. Ayrıca gelişmiş uzay ve radyo iletişim araçları da bulundu” diye ekledi.