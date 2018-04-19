Rus Hava Kuvvetlerinden taktik tatbikat

MiG-31BM ve Su-27 uçaklarının katılımıyla yapılan tatbikattan görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya’nın Astrahan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava kuvvetleri birliklerinin gerçekleştirdiği taktik tatbikat kapsamında 60'tan fazla hava hedefi vuruldu.
MiG-31BM ve Su-27 uçaklarının katılımıyla yapılan tatbikattan görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Suriye ordusu, başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta’ya bağlı Duma’da mayın temizliği sırasında, militanların mühimmat üretimi için kullandığı atölye ve silah depolarını tespit etti.
Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nde hava savunma tatbikatı gerçekleştirildi.
FIFA 2018 Dünya Kupası'nı ağırlayacak Rusya'da Profesyonel Futbol Ligi kapsamında oynanacak Maşuk-KMV ile Anguşt takımları arasındaki maçı, Tim isimli bir ayı başlattı.
Arhangelsk’te Kuzey Dvina nehrinde, Aleksandra Hohlova adlı genç bir kadın kaptanlık yapıyor. Meslektaşları, Aleksandra hakkında saygı ve takdirle konuşurken birçok yolcu, bir kadına kaptanlık gibi zor ve sorumluluk isteyen bir işin emanet edilmesine soğuk bakıyor.
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