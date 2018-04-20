Kırım’da Che Guevara’nın anısına düzenlenen sergiden görüntüler

"Cehennem Kapısı" lakabıyla bilinen Darvaza Krateri, 40 yılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde yanıyor. 69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğiyle bu krater, Türkmenistan'ın yüzde 70'ini kaplayan Karakum Çölü'nün tam ortasında bulunuyor.