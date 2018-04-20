Kırım’da Che Guevara’nın anısına düzenlenen sergiden görüntüler

Dünyaca ünlü devrimcinin yaklaşık 160 arşiv fotoğrafı ile kişisel eşyalarının sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sergi açılışından görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Küba devriminin önderlerinden Che Guevara’nın küçük oğlu Ernesto Guevara, Kırım’ın Simferopol kentinde babasının anısına ithafen Özgürlük Yolu isimli bir serginin açılışını yaptı.
Dünyaca ünlü devrimcinin yaklaşık 160 arşiv fotoğrafı ile kişisel eşyalarının sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sergi açılışından görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
"Cehennem Kapısı" lakabıyla bilinen Darvaza Krateri, 40 yılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde yanıyor. 69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğiyle bu krater, Türkmenistan'ın yüzde 70'ini kaplayan Karakum Çölü'nün tam ortasında bulunuyor.
Rusya’nın Astrahan bölgesinde Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava kuvvetleri birliklerinin gerçekleştirdiği taktik tatbikat kapsamında 60'tan fazla hava hedefi vuruldu.
Suriye ordusu, başkent Şam kırsalındaki Doğu Guta’ya bağlı Duma’da mayın temizliği sırasında, militanların mühimmat üretimi için kullandığı atölye ve silah depolarını tespit etti.
Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nde hava savunma tatbikatı gerçekleştirildi.
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