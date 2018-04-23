Lübnan mavi şarap ihracatına başlıyor

Sputnik’e konuşan Unes, “Üzüm kabuğunda, aralarında mavinin de bulunduğu 7 renk veren maddeler var. Kara üzümdeki antokiyan maddesi mavi renk veriyor. Bu maddeyi beyaz üzümden yapılan şaraba eklerseniz mavi şarap elde edersiniz” dedi.

Mavi sek ve tatlı şarap ürettiğini belirten Lübnanlı üretici, “Yani zevkinize göre seçebilirsiniz. Halihazırda Lübnan şarap pazarında yabancı şaraplarla rekabet var. Bu yüzden bilerek mavi şarabın fiyatını indirdim, ithale göre daha ucuz olsun diye" ifadelerini kullandı. Yılda 10 bin şişe üreten imalathanenin üretimi yıldan yıla talep arttıkça büyüyor.

Asıl mesleği cerrah olan Piter Abi Unes, aldığı tıp eğitimi, mükemmel düzeydeki kimya bilgisi ve şarap yapımı inceliklerini öğrenmek için harcadığı 3 yıl sayesinde özel bir formül çıkarabildi. Tüm fidanları İtalya’dan getiren Lübnanlı işadamının üzüm bağı, Lübnan’ın çok güzel dağlık bölgesinde 1300 metre yükseklikte yer alıyor.

© Sputnik / Zahraa al Аmir Chateau Wadih şarap imalathanesinin sahibi Piter Abi Unes

Şarap üretimine 2012’de başladığını dile getiren Unes, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her 3 aydan bir Fransa’dan bir uzman gelir, değerli tavsiyeler verir ve çalışmamı denetler. Mavi şarap fikrini İspanya’dan aldım. Genel olarak, çok deney yaparım. Beyaz ve pembe şarap da yaptım. Sonra beyaz elma şarabı yapmaya çalıştım, ama bu şarap alıcılar arasında pek rağbet görmedi. Elma ve tatlı kirazdan şarap üzerinde çalışıyorum. Şimdi elmadan alkolsüz bira üretimine başlamayı planlıyoruz. Bu birayı Körfez ülkelerine ihraç edebiliriz. Bu yıl ilk mavi şarap partisini İtalya’ya göndereceğiz. Planlarımız arasında mavi şampanya üretimi de var, bunun için her şey hazır”.