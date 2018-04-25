Lazkiye’de dostluk simgesi olarak Rusya’dan getirilen zeytin ağaçları dikildi

Baas Partisi Lazkiye il başkanlığı sekreteri Muhammed Şreytah, ağaç dikme töreni sırasında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Halklarımız arasında gerçek dostluk kuruldu. Bu dostluk, teröre karşı ortak mücadelede daha da güçleniyor. Askerlerimiz birlikle Suriye topraklarında kanını döküyor. Ruslar savaş alanında yardım elini uzatmanın yanı sıra sivil Suriyelilere de destek oluyor. Rus ateşkes izleme merkezi Suriye’nin tüm bölgelerinde büyük insani yardımda bulunuyor” dedi.

Zeytin ağacı dikme törenine katılan Rus heyetinin üyesi Yalta Belediye Başkan Yardımcısı Mihail Antoşkin, “Yalta ve Lazkiye arasındaki zeytin ağacı değişimi, Suriye ve Rus halkları arasındaki samimi dostluğun ve güvenin kanıtı. Rusya, Suriye’nin yanında ve bu ülkeyi her türlü saldırganlığa ve saldırılara karşı korumaya hazır” dedi.

Suriye’nin Lazkiye ve Rusya’nın Yalta şehirleri, 21 Nisan’da birbirini karşılıklı olarak ‘kardeş şehir’ ilan etmişti. Bu olayla ilgili olarak her iki şehirde, Rusya-Suriye Dostluğu Parkları açılmıştı.