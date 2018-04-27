Suriye savaş uçakları Hama’da Nusra konvoyunu vurdu

Nusra militanlarının güçlerini Hama’nın kuzeyindeki El-Zaka köyü yakınlarına aktarmaya çalıştığını belirten Suriye ulusal savunma güçlerinden bir kaynak, Suriye savaş uçaklarının örgüte ait büyük bir konvoya saldırarak militanları can ve mal kaybına uğrattığını kaydetti.

Sputnik’e konuşan kaynak, “Nusra teröristleri, güçlerini Suriye’nin merkezindeki Hama bölgesinin kuzeyinde yer alan El-Zaka köyü yakınlarına aktarmaya çalıştı. Ülkenin hava kuvvetleri, arazi araçları ve mühimmat dolu kamyonlardan oluşan konvoyu vurdu. Gece karanlığında, ateşin bürüdüğü araçlar ve patlayan mühimmat çok iyi görünüyordu” ifadelerini kullandı.

El-Zaka, El-Latamina ve Kafr Zita köyleri yakınlarında konuşlanan militanların neredeyse her gün hükümet ordusu mevzilerine saldırarak Suriyeli askerleri gafil avlamaya çalıştığını anlatan kaynak, “Teröristler her gün sivil köylere ateş açıyor, bu saldırılar sonucu çok sayıda yaralı ve ölüler oluyor” dedi.

Çeşitli militan gruplarının, Suriye ordusu ve ulusal savunma güçlerine karşı çabaları birleştirmek için bir nevi ittifak kurmaya çalıştığı yönünde bilgi aldıklarını dile getiren kaynak, ordunun bununla ilgili olarak yüksek alarm safhasında bulunduğunu kaydetti.