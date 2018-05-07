Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Terminatör zırhlıları tanıtımı

Terminatör araçlarının 3 operatör tarafından kullanılması, 360 derecelik alanda aynı anda 3 farklı hedefi vurma imkanı tanıyor. 9 Mayıs’ta Zafer Günü askeri geçit törenine ilk kez katılacak Terminatör’lerin tanıtımı, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Facebook sayfasında yayınladığı videoda yeni nesil Terminatör tank destek araçlarının imkanları tanıtıldı. Yeni Terminatör zırhlılarının üzerindeki atış kumanda sistemi, araçtaki operatörlere uzak mesafelerdeki küçük hedefleri dahi gece-gündüz ve ağır hava koşullarında ayırt etmesini sağlıyor.
Terminatör araçlarının 3 operatör tarafından kullanılması, 360 derecelik alanda aynı anda 3 farklı hedefi vurma imkanı tanıyor. 9 Mayıs’ta Zafer Günü askeri geçit törenine ilk kez katılacak Terminatör’lerin tanıtımı, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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