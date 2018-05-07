Rus kozmonot uzaydan ay batımını paylaştı

Dünya'nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıp kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan Rus kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya hesabında görenleri büyüleyen bir video yayınladı. Twitter hesabından yayınladığı videoda kozmonot, UUİ’dan çektiği 'Ay'ın batımı'na ait anları takipçileriyle paylaştı.
Dünya'nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıp kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Suriye’nin başkenti Şam’da gönüllüler evsiz kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin dört bir yanında beslenme odaklarını kuruyor.
İspanya La Liga'da Deportivo La Coruna'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Barcelona takımı, şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar sırasında takımın savunma oyuncusu Gerard Pique, Russia Today'in (RT) kamerasını alarak yıldız futbolcular Lionel Messi ve Luis Suarez'in olduğu otobüsün üzerinden görüntü aldı.
Ay yakınından geçen menşei belirsiz cisimler bir amatör astronomun kamerasına yakalandı.
Nusra militanlarının güçlerini Hama’nın kuzeyindeki El-Zaka köyü yakınlarına aktarmaya çalıştığını belirten Suriye ulusal savunma güçlerinden bir kaynak, Suriye savaş uçaklarının örgüte ait büyük bir konvoya saldırarak militanları can ve mal kaybına uğrattığını kaydetti.
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