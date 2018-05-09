Büyük Vatansaverlik Savaşı'ndan arşiv görüntüleri

Sputnik, insanlık tarihine en büyük ve kanlı silahlı çatışma olarak geçen savaşta kazanılan bu büyük zaferle ilgili arşiv görüntülerini derledi.
Rusya, Sovyetler'in Nazileri yenip 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'na son vermesinin 73. yıldönümünün coşkusunu yaşıyor.
Sputnik, insanlık tarihine en büyük ve kanlı silahlı çatışma olarak geçen savaşta kazanılan bu büyük zaferle ilgili arşiv görüntülerini derledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Facebook’ta yayınlanan videoda önümüzdeki dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek yeni uçak tipi Korsar insansız hava aracı (İHA) tanıtıldı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alan Rus kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya hesabında görenleri büyüleyen bir video yayınladı. Twitter hesabından yayınladığı videoda kozmonot, UUİ’dan çektiği 'Ay'ın batımı'na ait anları takipçileriyle paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Facebook sayfasında yayınladığı videoda yeni nesil Terminatör tank destek araçlarının imkanları tanıtıldı. Yeni Terminatör zırhlılarının üzerindeki atış kumanda sistemi, araçtaki operatörlere uzak mesafelerdeki küçük hedefleri dahi gece-gündüz ve ağır hava koşullarında ayırt etmesini sağlıyor.
Suriye’nin başkenti Şam’da gönüllüler evsiz kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için şehrin dört bir yanında beslenme odaklarını kuruyor.
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