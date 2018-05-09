Putin'den örnek davranış: Rus gazinin yanından uzaklaştırılmasına izin vermedi

Nazilere karşı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü için Kızıl Meydan'da düzenlenen törenin sonunda Putin'in gazilere duyduğu saygıyı gösteren bir olay yaşandı.

Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü töreninden sonra bir Rus gazi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanına gitmeye çalıştı.

O sırada araya giren Putin'in yakın korumaları, gaziyi Rus liderden uzaklaştırma girişiminde bulundu. Ancak durumu fark eden Putin, korumaları durdurarak Rus gazinin yanına gitti ve kendisiyle el sıkıştı.

Kızıl Meydan'ın hemen yanında bulunan Aleksandrovskiy Park'taki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmaya giden Rus lider, yürüyüşüne gaziyle birlikte devam etti. Putin'in Rus gaziyle sohbet ettiği görüldü.