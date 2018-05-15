Çin'de dünyanın ilk raysız otonom treni test edildi

Çin'in Zhuzhou şehrinde dünyanın ilk raysız otonom treni test edildi. Tasarım olarak otobüs ve tramvayın birleşimi olarak kabul edilen tren, beyaz çizgilerle temsil edilen sanal demiryolları üzerinde ilerliyor.

Otonom Raylı Hızlı Transit (ART) adı verilen sistem, sensörler yardımıyla yolun boyutlarını belirleyerek kendi başına sanal bir rota oluşturabiliyor. Çin merkezli CRRC Corporation Limited şirketi tarafından 2013 yılında geliştirilmeye başlanan proje, Çin'in kalabalık bölgelerinin ulaşım problemlerini çözmeyi amaçlıyor. ART, metrodan daha az maliyetli ve daha az enerji harcayan bir alternatif olarak görülüyor.

Zhuzhou sakinlerin büyük ilgi gösterdiği testlerden görüntüler Sputnik'in hazırladığı videoda.