Ukrayna mahkemesinden RİA Novosti Ukrayna yetkilisine hapis cezası

Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanıyor.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Vışinskiy’nin serbest bırakılması için mücadele edeceklerini söyledi. Konuyu Simonyan "Vışinskiy hukuki olarak bizim çalışanımız değil, ancak yine de partnerimiz. Bizim için neye mal olursa olsun, onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye yorumladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri gazetecinin serbest bırakılması için çaba göstereceğini söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da RİA Novosti Ukrayna binasının aranması ve Rus gazetecilerin yakalanmasını protesto için eylem düzenlenecek.