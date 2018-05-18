Dünya Kupası’nda bir ilk: Tataristan'dan kız futbol takımı top toplayıcı olacak

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Agryz kentinden bir futbol takımından oyuncular, bu yıl Rusya’da yapılacak FİFA Dünya Kupası’nın açılı maçında top toplayıcı olarak görev yapacak ve bu işi yapan ilk kızlar olacak.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da dün yapılan kupa turuna, Agryz kentinden bir kız futbol takımı katıldı. Takım, ülke çapında yapılan yarışmayı kazanarak, FİFA Dünya Kupası'nın açılış maçında top toplayıcı olarak görev yapacak ilk kız ekip olma şansını yakaladı. Ekip böylece 14 Haziran'da Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında gerçekleşecek maçta her zaman erkeklerin yaptığı bir görevi yerine getirecek.

Takım kaptanı Yuliya Şustova "Herkes sevinçten çığlık attı. Yaşadığımız hisler inanılmazdı. Futbolcular için Dünya Kupası'na katılmak muhtemelen en büyük hayal. Söyleyecek kelime bulamıyoruz" dedi.

© Sputnik / Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri

Yarışmada 13-16 yaş arası amatör futbolcular yer aldı. Kazananlar Rusya milli takımı oyuncuları tarafından seçildi.

Dünya Kupası Kupa Turu kapsamında kupa 6 kıta, 51 ülke ve 91 kenti gezecek. Kupa son üç ayda Rusya'da 16 kentte dolaştı, 16 bin kilometre yol kat etti. Bu yolculuk şampiyonaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında bir rekor oldu.

Moskova'ya 7 Haziran'da ulaşacak kupa, o tarihte maçlara ev sahipliği yapacak 11 kenti gezmiş olacak.