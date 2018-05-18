Peterhof Müzesi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü

Rusya ve St. Petersburg'un en ünlü müzelerinden biri olan ve görkemliğiyle gözler kamaştıran Peterhof Müzesi'nin dramatik hikayesi Sputnik'in videosunda.
300 yıl önce Rus imparator Büyük Petro zamanında yazlık saray olarak kurulan Peterhof sarayı ve parkı, tam 100 yıl önce müze statüsüne getirildi.
Rusya ve St. Petersburg'un en ünlü müzelerinden biri olan ve görkemliğiyle gözler kamaştıran Peterhof Müzesi'nin dramatik hikayesi Sputnik'in videosunda.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Agryz kentinden bir futbol takımından oyuncular, bu yıl Rusya’da yapılacak FİFA Dünya Kupası’nın açılı maçında top toplayıcı olarak görev yapacak ve bu işi yapan ilk kızlar olacak.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından önceki gün gözaltına alınan RT ve Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının yayın partneri RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy'ye 2 aylık hapis cezası verildi.
2018 Dünya Kupası için inşa edilen stadyumlardan biri olan Kaliningrad Stadyumu, Arena Baltika ismiyle de biliniyor. Stadyumda turnuvanın grup maçları gerçekleştirilecek.
Kırım Köprüsü'nün inşaat çalışmaları, iş takviminden 6 ay önce tamamlanarak 2018 Mayıs ayında otoyol bölümü trafiğe açıldı.
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