Suriye ordusu tarafına geçen militan: Örgüt yönetimi bize ihanet etti

© REUTERS / Omar Sanadiki Rusya: Yüzlerce militan Dera'dan tahliye edildi

Suriye ordusu, Dera şehrinin 2 km doğusundaki El Naima yerleşimini kontrol altına aldı. Birçok militan Suriye hükümetiyle işbirliği yapmayı kabul etti.

Sputnik’e konuşan militanlar, örgüt yöneticilerinin ordu yaklaşınca kaçarak onları kaderine terk ettiğini anlattı. Eski 'teröristler' şimdi vatanlarına karşı işledikleri suçları telafi etmek için Suriye ordusu saflarında savaşacaklarına söz veriyor.

Muhammed İbrahim Abbud, Sputnik’e açıklamasında, ordudan atıldıktan sonra terörist gruplara katıldığını belirterek aldatıldığını, vatan düşmanlarının tarafına geçtiğini geç anladığını kaydetti. Şimdi doğru yola döndüğünü söyleyen Abbud, doğduğu köyün teröristlerden kurtarıldıktan sonra tekrar güvende olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

El Naima sakinleri de evlerine dönmeye başladı. Yerel idare ve Suriye Kızılay’ı bu köye içme suyu ve insani yardım getiriyor, sakinlere tıbbi yardım sağlanıyor. Rus askeri polis ve Suriyeli askerler yerleşimin düzen ve güvenliğini sağlıyor.