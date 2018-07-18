Suriyeli subay esaretten kurtuluş hikayesini Sputnik’e anlattı

Suriye’nin güneyindeki operasyonlar sırasında birçok asker esaretten kurtarıldı. Aralarında, 4 yıldan fazla bir süredir teröristler tarafından esir tutulan Yarbay Tarvan Said de var.

Sputnik’e konuşan Said, Dera bölgesindeki çatışmalardan birinde yaralanarak esir alındığını ve Tafas yerleşimindeki cezaevinde tutulduğunu anlattı.

Dera sakinlerinin, teröristlerin yönetimi sırasında sürekli korku içinde yaşadığını belirten Said, militanların sivil halkın her türkü protestosunu acımasızca bastırdığını, bu yüzden insanların bir şeyler yapmaktan korktuğunu aktardı.

Yarbay Tarvan Said, “Şöyle bir duruma şahit oldum: militanların liderlerinden biri Tafas’a geldi ve Rus ateşkes izleme merkezi temsilcileriyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tüm insanlar çok sevindi. Gerçi sonra aşırılık yanlıları tehditler savurmaya başladı, Suriye hükümetiyle işbirliği yapacak her bir militana idam sözünü verdi” diye konuştu.

Dera’nın kurtuluşu için canını riske atan Suriyeli ve Rus askerlere teşekkür eden Said, ülkenin çeşitli bölgelerinde ateşkesin sağlanması için büyük çalışmalarda bulunan Rus ateşkes izleme merkezine de teşekkür etti.