Suriye ordusu, Lazkiye dağlarında teröristlerin saldırısını püskürttü

© REUTERS / Omar Sanadiki İdlib’den 7 binden fazla sivil tahliye edildi

Sputnik’e konuşan askeri bir kaynak, ‘birkaç gün önce birkaç yüz militan Türkiye sınırı tarafından Suriye ordusunun mevzilerine yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Ama hükümet güçleri ağır topçu silahları ve tanklar kullanarak teröristlerin saldırısını püskürtüp El Saraf köyü ve çevresindeki dağlık bölgeleri ele geçirmesine engel oldu’ ifadelerini kullandı. Militanların hükümet güçlerinin İdlib’de operasyon düzenleme planlarından rahatsız olduklarını vurgulayan kaynak, teröristlerin kendi lojistik güzergahlarını korumak amacıyla Lazkiye’nin kuzeyinde konumunu sağlamlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Lazkiye üzerinden İdlib ve Hama’daki teröristlere silah ve mühimmat ulaştırıldığını hatırlatan askeri kaynak, Suriye ordusunun teyakkuzda bulunduğu ve terörist saldırılarını başarıyla püskürttüğünü sözlerine ekledi.