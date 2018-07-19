Ünlü Rus şair ve oyun yazarı Vladimir Mayakovski 125 yıl önce doğdu

Şair ve oyun yazarı Vladimir Mayakovski 19 Temmuz 1893 tarihinde doğdu. 1908’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üye olan şair hayatında üç kez tutuklandı ama cezaevindeyken tek kişilik hücrede de şiir yazmaya devam etti.