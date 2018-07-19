Ünlü Rus şair ve oyun yazarı Vladimir Mayakovski 125 yıl önce doğdu

Mayakovski, 1920'li yılların sonunda Sovyet iktidarından soğundu ve 14 Nisan 1930 tarihinde intihar etti. Sovyet ve dünya şiirin gelişmesine büyük katkı sağlayan Vladimir Mayakovski'nin hikayesi Sputnik'in hazırladığı arşiv videosunda.
Şair ve oyun yazarı Vladimir Mayakovski 19 Temmuz 1893 tarihinde doğdu. 1908’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne üye olan şair hayatında üç kez tutuklandı ama cezaevindeyken tek kişilik hücrede de şiir yazmaya devam etti.
Mayakovski, 1920'li yılların sonunda Sovyet iktidarından soğundu ve 14 Nisan 1930 tarihinde intihar etti. Sovyet ve dünya şiirin gelişmesine büyük katkı sağlayan Vladimir Mayakovski'nin hikayesi Sputnik'in hazırladığı arşiv videosunda.
Suriye ordusu, ülkenin kuzeyindeki Lazkiye bölgesinde faaliyet gösteren El Nusra teröristlerinin saldırısını püskürtmeyi başardı.
Suriye’nin güneyindeki operasyonlar sırasında birçok asker esaretten kurtarıldı. Aralarında, 4 yıldan fazla bir süredir teröristler tarafından esir tutulan Yarbay Tarvan Said de var.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da Japon Öz Savunma Kuvvetleri üyelerinin yer aldığı bir vücut geliştirme yarışması düzenlendi. 120 kişinin katıldığı yarışmada 15 kişi finale kaldı.
Suriye ordusunun Dera şehri yakınlarındaki El Naima yerleşimini özgürleştirmesinden sonra, Suriye ordusu saflarına geçen militanlar, örgüt yöneticilerinin ordu birliklerini görür görmez kaçtığını belirtti.
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