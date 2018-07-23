Rus askerler tatbikatta sualtı kruvazöründen kruz füzeleri fırlattı

Tatbikat çerçevesinde füze, düşman gemisini temsil eden hedefe ulaştı. Hedef, sualtı kruvazöründen 150 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Denizaltı mürettebatı füze fırlatma noktasına ulaşmak için sualtında gizlice yerlerini değiştirdi. Ateş açtıktan sonraysa 'düşmanın' karşılık ateşinden uzaklaştılar.
Tatbikata ayrıca MiG-31 tipi avcı uçakları, Pasifik Filosu Deniz Havacılığı'na ait insansız hava araçları (İHA) ve 10 civarında savaş gemisi ile destek gemisi de katıldı.
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