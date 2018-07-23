Eştabraklı esirler militanların vahşetlerini anlattı

Suriye’nin İdlib bölgesindeki Eştabrak köyünden onlarca sivil, Suriye hükümetiyle varılan anlaşmaya uygun olarak teröristler tarafından serbest bırakıldı. Şimdi Lazkiye şehrinde bulunan Eştabraklılar muayenelerden geçiyor, kayıp belgeleri yerine yenilerini yaptırıyor, yakınlarıyla görüşüyorlar.

Sputnik’e konuşan Muhammed adlı bir genç, en korkunç hapishanelerin Nusra’ya ait olduğunu söyledi. Birkaç yıl bu hapishanelerden birinde geçiren Muhammed’in anlatacak çok şeyi var. Genç adam, en acımasız teröristlerin Türkmenistan, Özbekistan ve Çin’den olduğunu kaydetti.

Sputnik’e konuşan eski esirler, Suriye ordusunun elde ettiği zaferlerin teröristleri çok öfkelendirdiğini ve onların bunun acısını esirlerden çıkardığını aktardı. Militanlar özellikle de ordunun Suriye’nin güneyindeki Dera’da sergilediği başarılara bozuldu. Siviller, evlerine dönmek için İdlib’in tamamen teröristlerden kurtarılmasını dört gözle beklediğini söyledi.