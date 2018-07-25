‘Ölümsüz Rus’ kızgın çeliğe çıplak elle dokundu

Arkadiy Mgdsyan isimli Rus bir çelik işçisinin sıvı ve kızgın çeliğe çıplak elle dokunduğu görüntüler YouTube ve Reddit’te yayınlandı. Görüntüler, izleyenleri şaşırttı. Kullanıcılar işçi hakkında ‘ölümsüz Rus’ değerlendirmesi yaptı.

İnternet kullanıcıları, Arkadis Mgdsyan isimli Rus çelik işçisinin sıvı çeliğe çıplak elle dokunduğu görüntüler karşısında şaşkınlığa uğradı. Mgdsyan, bir kanaldan akan metale dokunmasının ardından hiçbir yara almadı. Video YouTube'da 1 milyondan fazla kez izlendi. Reddit'te ise 50 bini aşkın beğeni aldı.

Kullanıcılardan biri, işçinin yanmamasının hızlı davranmasından kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka kullanıcı da "Fizik yalan söylemez. Eli yanmıyor çünkü üzerinde su ve yağ var. Bu nedenle elinde bir gaz tabakası oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ‘ölümsüz Rus' olarak anılan Mgdsyan, görüntüleri 2 yıl önce yayınlamıştı, ancak video şimdilerde popüler oldu.