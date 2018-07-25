Alison Teal plastik atıklarla savaşıyor

Her yıl okyanusa 8 milyon ton plastik dökülmekte, suların kirlenmesine ve deniz canlılarının çoğunun ölümüne neden olmaktadır. Alison Teal isimli Amerikan gezgin ve aktivist Alison Teal, pembe sörf tahtası ile dünyayı gezerken plastik kirliliğiyle savaşıyor.

Son dönemlerde yapılan testlerde de insanların vücudunda, plastik şişelerde kullanılan plastik temelli bir kimyasal olan BPA’ya rastlanmakta. Bu kimyasal kalp hastalıklarına, diabete ve karaciğer yetmezliğine neden olmaktadır.

© Fotoğraf : DHA Karadeniz sahil yolu çöplüğe döndü 5

'Indiana Jones'un kadın versiyonu olan Alison Teal, kamerası ve çevreci pembe sörf tahtası ile dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor, sürdürülebilirliğin ve doğanın iyiliğinin sırlarını paylaşıyor, aynı zamanda da ilham verici film ve blog dizisi ‘ Alison'ın Maceraları ’ ile plastik kirliliğine dair endişelere dikkat çekiyor.

Dünya'nın biyosferini korumak için, Alison yeniden kullanılabilir şişeleri ve atıkların geri dönüşümünü öneriyor.

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