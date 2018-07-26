Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları için 'mobil cami'

Japonya, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda kullanılmak üzere tasarladığı 'mobil cami'yi tanıttı.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Japonya'da 'mobil camiler' projesi kapsamında üretilen 'seyyar cami' modeli, pazartesi günü Toyota şehrinde görücüye çıktı.

Euronews'un aktardığına göre yapım aşamasında olan mobil camiler,Müslüman ziyaretçilerin, namaz kılmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçen projenin ürünü.

Organizatörler seyyar mescitlerin stadyumlarda veya oyunların düzenlendiği diğer alanların içerisinde değil daha çok sporcuların yaşadığı yerlerde hizmete sunulacağını açıkladı. Yasu Project CEO'su Yasuharu Inoue "Misafirperver bir ülke olarak omotenaşi'yi (Japon misafirperverliği) Müslümanlarla paylaşmak istedik" dedi.

Kamyon kasalarının iki yandan genişletilmesiyle oluşturulan camilerde klimatizasyon da yapılacak. 50 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan mobil camilere ayrıca kıbleyi gösteren pusulaların da yerleştirilmesi planlanıyor.

Tanıtımı yapılan mobil cami modelinin maliyeti yaklaşık 900 bin dolar. Geliştirici grup maliyeti düşürmeyi amaçlıyor.