Rus askerlerden Abhazya'da yeni nesil askeri araçlarla tatbikat

İnişin ardından askerler mevzilerine geçip kurgusal düşmana karşı pusu kurdu.
Ka-52 'Alligator' helikopterleri ve yeni nesil T-72B3 tanklarının yer aldığı tatbikattan görüntüler Sputnik'in videosunda.
Abhazya'da bulunan Gudauta atış poligonunda kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat sırasında hava indirme birliği hazırlanmamış bölgeye iniş çalışması yaptı.
İnişin ardından askerler mevzilerine geçip kurgusal düşmana karşı pusu kurdu.
Ka-52 'Alligator' helikopterleri ve yeni nesil T-72B3 tanklarının yer aldığı tatbikattan görüntüler Sputnik'in videosunda.
Güney Afrika’da bulunan Kruger Milli Parkı’nı ziyaret eden giden bir turistin çektiği videoda, küçük bir kuşun zehirli olduğu öğrenilen bir yılanı önce öldürüp sonra da yediği görülüyor.
Suriyeli bir askeri kaynak, Sputnik'e yakın bir zamanda İdlib bölgesindeki militanlara yönelik askeri operasyonun başlayacağını söyledi.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Meteor Yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece gökyüzü şöleni yaşattı.
Kırgızistan, 3. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor. Kırgız Cumhuriyeti’nin en büyük ve göz alıcı etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve bölgesel Olimpiyat Oyunları olma özelliği taşıyan Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl 2-8 Eylül tarihleri arasında Isık-Göl bölgesinde düzenlenecek.
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