Suriye’nin güneyi: 'Militanlar sakallarını kesmeye başladı'

Sputnik muhabirinin Süveyde’den aktardığına göre IŞİD militanları, başlıca su kaynaklarının kontrolünü yitirdikten sonra oldukça zayıfladı ve Suriye ordusunun saldırılarına sıkı bir şekilde direnmek durumunda değil. Önceki gün zor dağlık arazinin 6 kilometrekaresinden fazlasının kontrolü hükümet güçlerinin eline geçti. Orada militanlara ait birçok müstahkem mevki, arıca bir silah ve gıda deposuyla bir tıbbi yardım noktası ele geçirildi.
Muhabirin aktardığı bilgilere göre kurtarılan arazilerde tarama çalışmaları sürerken birçok pansuman bezi ve ilaç ambalajı bulundu ve bu, düşman saflarında çok sayıda yaralı olduğunu gösteriyor. Askerler her yerde aşırıcılık yanlılarını ortaya çıkarabilecek kesilmiş saç ve sakallara rastladı. Muhtemelen militanlar kentlere yönelip sivil halka karışma planları yapıyor.
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