Suriye’nin güneyi: 'Militanlar sakallarını kesmeye başladı'

Suriye ordusu, Süveyde çölünde Tulul es-Safa tepeleri bölgesinde militanların mevzilerine ilerlemeye devam ederken, militanlar mevzilerini terk ediyor ve silah bırakıyor. Ayrıca militanların gereklilik halinde yerli halka karışmak için sakallarını kestiği de belirtildi.

Sputnik muhabirinin Süveyde’den aktardığına göre IŞİD militanları, başlıca su kaynaklarının kontrolünü yitirdikten sonra oldukça zayıfladı ve Suriye ordusunun saldırılarına sıkı bir şekilde direnmek durumunda değil. Önceki gün zor dağlık arazinin 6 kilometrekaresinden fazlasının kontrolü hükümet güçlerinin eline geçti. Orada militanlara ait birçok müstahkem mevki, arıca bir silah ve gıda deposuyla bir tıbbi yardım noktası ele geçirildi.

© Sputnik / Basem Haddad IŞİD militanları, başlıca su kaynaklarının kontrolünü yitirdikten sonra oldukça zayıfladı ve Suriye ordusunun saldırılarına sıkı bir şekilde direnmek durumunda değil. Ordu, yağışlı kış mevsimi gelmeden önce bu bölgeyi teröristlerden temizlemek için var olan gücüyle taarruza geçmiş durumda.

Muhabirin aktardığı bilgilere göre kurtarılan arazilerde tarama çalışmaları sürerken birçok pansuman bezi ve ilaç ambalajı bulundu ve bu, düşman saflarında çok sayıda yaralı olduğunu gösteriyor. Askerler her yerde aşırıcılık yanlılarını ortaya çıkarabilecek kesilmiş saç ve sakallara rastladı. Muhtemelen militanlar kentlere yönelip sivil halka karışma planları yapıyor.