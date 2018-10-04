Uzay koruyucuları: Rusya’da Uzay Kuvvetleri Günü kutlanıyor

Askeri bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Lazkiye’nin doğusunda El Nusra (Fetih el Şam) militanları sivil halkın olduğu yerleşimlere ve Suriye ordusunun mevzilerine füze ve bombalarla saldırmaya devam ediyor. Hükümet güçleriyse komşu bölge İdlib’le sınır bölgesinin tümünde militanlara karşılık veriyor.