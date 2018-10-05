Putin’in istihbarat akademisinde öğrenim görürken kaldığı oda ilk kez görüntülendi

Zvezda televizyonu, Putin'in Sovyetler Birliği KGB Kızıl Bayrak Enstitüsü'nde (Şimdi Rusya Yabancı İstihbarat Akademisi) öğrenim gördüğü yıllarda kaldığı odanın görüntülerini aktardı.

Akademi'nin 80. yılı vesilesiyle çekilen görüntülerde "Öğrenci Platov bir yıl burada kaldı" ifadeleri kullanıldı. Habere göre, Platov, Putin'in lakabıydı.

Videoda iki kişilik standart bir oda görüldü. Videoda söylenene göre, günümüzdeki odalar ise Putin'in kaldığından çok daha büyük ve rahat.

Diğer yandan odanın numarası öğrenciler arasında Putin'in kaldığı odada kalmak için bir rekabet oluşmasını önlemek adına gizli tutuldu.

Rusya Yabancı İstihbarat Ajansı 1938'de kurulmuştu. Putin ise KGB Kızıl Bayrak Enstitüsü olarak anıldığı dönemde 1980'li yıllarda okuldaydı.