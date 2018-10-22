Rusya’da evsiz köpeğin boz ayılarla şaşırtan dostluğu

Suudi sanatçı İman Kasti, başkent Riyad’da binlerce izleyici karşısında sahne alan ilk kadın piyanist oldu. Çocukluğundan beri müziğe aşık olduğunu belirten Kasti, ailesinin bu konuda kendisine destek verdiğini ve başarılarından dolayı onunla gurur duyduğunu anlattı.