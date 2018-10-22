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    Rusya’da evsiz köpeğin boz ayılarla şaşırtan dostluğu

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    Rusya’da bir sokak köpeği boz ayılarla samimi bir dostluk kurup ailesinin üyesi oldu. Bu sıradışı dostluk hikayesi yıl başı Rusya’nın Kamçatka bölgesinde bir çöplük alanında başlamıştı. Yiyecekleri bulmak için çöplüğe gelen boz ayı ailesiyle dostluk kuran laika cinsi yavru köpek büyüyünce ayılarla birlikte ormana gitti.

    Yerel halk köpeğin yırtıcı hayvanlar tarafından öldürüldüğünü düşünürken laika ayı ailesinin can dostu ve ayrılmaz parçası oldu. Dişi ayı, köpeğin yavrularına yaklaşmasına izin veriyor. ‘Ayılaşmış’ köpek, tayganın vahşi sahipleri olarak adlandırılan boz ayılarla hiç korkmadan oynuyor. Bu şaşırtıcı dostluğun görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.

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    Etiketler:
    hayvan dostluğu, vahşi hayvan, köpek, ayı, Kamçatka, Rusya
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